Taxas dos DIs cedem com IBC-Br fraco e queda dos rendimentos dos Treasuries

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2027 estava em 13,985%, ante o ajuste de 14,022% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2028 marcava 13,245%, ante o ajuste de 13,302%.

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,375%, ante 13,409% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2032 tinha taxa de 13,475%, ante 13,543%.

Na abertura da sessão o BC informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) cedeu 0,5% em julho ante junho, em dados ajustados sazonalmente, ante uma expectativa de retração de 0,2% projetada por economistas ouvidos pela Reuters. Foi o terceiro mês consecutivo de retração da atividade.

O resultado do IBC-Br corrobora as avaliações de que a economia brasileira está se desacelerando, o que, em tese, poderá abrir caminho para um corte de juros pelo Banco Central no futuro -- provavelmente no início de 2026, projetam economistas do mercado.

No relatório Focus divulgado também pela manhã, a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2025 seguiu em 15%, a taxa atual, e no fim de 2026 passou de 12,50% para 12,38%.

O resultado do IBC-br abriu caminho para a baixa das taxas dos DIs, em movimento que encontrava respaldo também na queda do dólar ante o real e no recuo dos rendimentos dos Treasuries, com investidores à espera de um corte de na taxa de juros nos Estados Unidos -- hoje na faixa de 4,25% a 4,50% -- na quarta-feira.