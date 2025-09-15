Taxas dos DIs recuam após retração acima do esperado do IBC-Br

O resultado do IBC-Br corrobora as avaliações de que a economia brasileira está se desacelerando, o que é uma boa notícia sob o ponto de vista do controle da inflação. Em tese, isso abrirá espaço para corte de juros pelo Banco Central no futuro -- provavelmente no início de 2026, projetam economistas do mercado.

No relatório Focus divulgado nesta manhã de segunda-feira, a mediana das projeções dos economistas para a Selic no fim de 2025 seguiu em 15%, a taxa atual, e no fim de 2026 passou de 12,50% para 12,38%.

Na esteira da divulgação do IBC-Br, as taxas dos DIs oscilavam em baixa, em paralelo ao recuo dos rendimentos dos Treasuries e à queda do dólar ante o real. Às 9h34, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- caía 2 pontos-base, a 4,041%.

Para a semana, o principal destaque são as decisões sobre juros do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, ambas na próxima quarta-feira. A expectativa é de que o Fed corte juros, enquanto o BC mantenha a Selic em 15%.

(Por Fabrício de Castro)