Wall Street fecha em alta antes da reunião do Fed enquanto Tesla e Alphabet sobem

As ações da Tesla subiram 3,6% depois que registros regulatórios revelaram que o presidente-executivo da empresa, Elon Musk, adquiriu quase US$1 bilhão em ações da fabricante de veículos elétricos na sexta-feira. E a Alphabet, controladora do Google, atingiu um recorde e ultrapassou US$3 trilhões em capitalização de mercado.

A reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto nos dias 16 e 17 de setembro é um fator importante para o humor nesta semana, com participantes do mercado esperando amplamente uma redução de 25 pontos-base após dados econômicos recentes que sinalizam a fraqueza do mercado de trabalho.

"O mercado está contando com uma espécie de cenário de Cachinhos Dourados, em que o mercado de trabalho esteja fraco o suficiente para levar o Federal Reserve a iniciar uma série de cortes nos juros, e não apenas um, sem interromper o crescimento geral", disse Carol Schleif, Diretora de Investimentos do BMO Family Office. "Acho que os mercados ficarão desapontados se o Fed não der alguma pista de que pretende continuar com os cortes nos juros."

Operadores estão precificando nesta segunda-feira uma chance de 96% de um corte de 25 pontos-base na reunião desta semana.

Os ganhos da Tesla impulsionaram o setor de consumo discricionário do S&P 500 em 1,1%, atingindo seu nível mais alto em quase nove meses. Enquanto isso, a Alphabet ajudou a impulsionar o setor de serviços de comunicação em 2,33%.