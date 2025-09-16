Ações de China e Hong Kong rondam estabilidade com mercados atentos a desenvolvimentos de guerra comercial

O sentimento foi cauteloso, já que os investidores avaliaram as incertezas em torno das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. Autoridades de ambos os países disseram na segunda-feira que chegaram a um acordo-quadro sobre o TikTok, aguardando confirmação em uma ligação na sexta-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu colega chinês, Xi Jinping.

Isso ocorre após a acusação da China de que a Nvidia violou a lei antimonopólio do país na segunda-feira, a mais recente escalada em sua guerra comercial com os Estados Unidos.

"É provável que os índices de ações permaneçam dentro de uma faixa de variação no curto prazo", já que os mercados se concentram nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China e na reunião do Fed no final desta semana, disseram os analistas da Nanhua Futures em uma nota aos clientes.

No entanto, os riscos de queda devem ser limitados, acrescentaram eles, citando o forte desempenho do mercado global, que impulsiona o apetite pelo risco e a continuidade das condições de liquidez frouxa.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,3%, a 44.902 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,03%, a 26.438 pontos.