Ações europeias caem com bancos e seguradoras recuando antes de decisão do Fed

O Fed dará início à sua reunião de política monetária de dois dias no final do dia, com os mercados precificando um anúncio de corte na taxa de juros de 25 pontos-base na quarta-feira, potencialmente seu primeiro veredicto de política monetária dovish este ano, após sinais de um mercado de trabalho mais fraco nos EUA. Alguns operadores veem um possível corte de 50 pontos-base.

"Se o Fed fizer (um corte de) 50 bps, será possível interpretar que as coisas estão piores do que pensamos, que o mercado de trabalho está desacelerando ou que há algo acontecendo com os números econômicos que não estamos vendo. Isso pode ser interpretado de qualquer maneira, porque estamos em um mercado que pode mudar muito rapidamente", disse Rebecca Chesworth, estrategista sênior de ações da State Street Investment Management.

A decisão também ocorrerá em um momento em que os investidores também estão preocupados com a interferência política na independência do banco central dos Estados Unidos.

O Senado norte-americano confirmou o indicado do presidente Donald Trump, Stephen Miran, para o Conselho de Governadores do Fed, enquanto Lisa Cook também participará da reunião, já que um tribunal de apelações disse que Trump não pode demiti-la.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,08%, a 9.269 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,25%, a 23.689 pontos.