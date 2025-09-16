Anglo American e Codelco fecham acordo de US$5 bi em minas de cobre no Chile

A Anglo e a Codelco pretendem acrescentar 2,7 milhões de toneladas à produção em um período de 21 anos. O valor adicional antes dos impostos, que deve chegar a pelo menos US$5 bilhões, será dividido igualmente entre a Codelco e a unidade local da Anglo, a Anglo American Sur.

O presidente do conselho da Codelco, Máximo Pacheco, disse a repórteres que a empresa buscava uma associação entre Andina e Los Bronces há décadas.

O esquema acordado, que segue um acordo inicial de fevereiro, possibilitará um programa de mineração conjunta que poderá gerar nova produção já em 2030.

"Sem grandes investimentos, os geólogos concordam com a melhor maneira de extrair o minério - não mais separadamente de cada depósito, mas tratando esses dois depósitos como um único", disse Pacheco após uma reunião com o presidente chileno, Gabriel Boric, e o presidente-executivo da Anglo, Duncan Wanblad.

"Isso representa uma mudança no paradigma de como a mineração é feita, uma mineração que pode ser realizada de forma colaborativa", disse Pacheco.

Analistas já haviam observado que a maior capacidade de processamento da Anglo em Los Bronces poderia ser um benefício para a Andina.