Austrália adia 1º leilão de energia eólica offshore em meio à retração global de investimentos

A ministra de Energia e Recursos, Lily D'Ambrosio, disse que os ventos contrários ao investimento global significavam que um leilão agora correria o risco de atrair poucos participantes.

"Como o mercado global de investimentos em energia eólica offshore está mudando, estamos nos certificando de que o leilão seja competitivo e atrativo e divulgaremos um novo cronograma para esse processo ainda este ano", disse ela.

O leilão da zona de Gippsland teria sido a primeira oportunidade da Austrália para que desenvolvedores do setor disputarem apoio financeiro do governo.

Os projetos vencedores teriam a garantia de um preço fixo pela energia gerada por meio de um sistema conhecido como contrato por diferença.

Essa garantia ajudaria a oferecer às empresas a previsibilidade de investimento necessária para construir os grandes e caros parques eólicos que a Austrália deseja, devido à sua capacidade de gerar mais energia do que os parques terrestres existentes.

Ben Carrozzi, sócio de energia e infraestrutura do escritório de advocacia Norton Rose Fulbright, disse que o atraso evitaria o "perigo de cronogramas de leilão apressados" que ocorreram em outros mercados.