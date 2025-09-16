Bolsa A5X capta R$200 milhões para atender requisitos de capital regulatório

SÃO PAULO (Reuters) - A A5X, bolsa de derivativos e futuros com previsão de entrar em operações no Brasil em 2026, anunciou nesta terça-feira que captou R$200 milhões em uma rodada de investimento Série C, que busca atender aos requisitos de capital regulatório e financiar as operações da empresa até o seu "breakeven".

O aporte foi feito pela base existente de investidores da A5X, somando R$385 milhões captados desde a sua criação em 2023.

A A5X tem como parceiros a ABN AMRO Clearing, a corretora Ideal, as empresas de trading IMC, Jump Trading Group e XTX Markets e a formadora de mercado global Optiver.