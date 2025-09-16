Bolsonaro é levado de emergência a hospital de Brasília após passar mal, diz filho

BRASÍLIA (Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado a um hospital de Brasília de emergência nesta terça-feira após passar mal, afirmou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho dele.

"Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa", disse Flávio na rede social X.

"Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência", acrescentou.