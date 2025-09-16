Brasil tem desemprego de 5,6% no tri até julho, diz IBGE, em resultado abaixo do esperado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A taxa de desemprego no Brasil recuou mais do que o esperado nos três meses até julho, para 5,6%, marcando mais uma vez o menor nível da série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com início em 2012, mostraram dados divulgados nesta terça-feira.

Economistas consultados em pesquisa da Reuters previam que a taxa ficaria em 5,7% no período.

Nos três meses até abril, o desemprego tinha ficado em 6,6%.