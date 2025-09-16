Cogna confirma intenção de tirar Vasta da Nasdaq

(Reuters) - A Cogna Educação confirmou no final da noite de segunda-feira a intenção de realizar uma oferta para aquisição de até a totalidade das ações da subsidiária Vasta. A empresa afirmou que a oferta tem por objetivo descontinuar a listagem da Vasta da Nasdaq.

A Cogna afirmou ainda que o preço pretendido da oferta será de US$5,00 por ação e que o início da operação é esperado "no curto prazo".

Horas antes do anúncio, o jornal Valor Econômico, citando fontes, tinha noticiado que a Vasta ia fechar seu capital na Nasdaq devido à falta de liquidez.