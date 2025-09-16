Consórcio de Oracle e Silver Lake controlará 80% do TikTok nos EUA, diz WSJ

(Reuters) - As operações da TikTok nos Estados Unidos serão controladas por um consórcio de investidores que inclui Oracle , Silver Lake e Andreessen Horowitz, de acordo com uma estrutura que os EUA e a China estão finalizando, informou o jornal Wall Street Journal nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma nova empresa será criada para operar o TikTok, com investidores norte-americanos detendo uma participação de aproximadamente 80% e acionistas chineses detendo o restante, segundo a reportagem. A empresa também terá uma diretoria dominada por norte-americanos, com um membro designado pelo governo dos EUA.

Os usuários atuais do aplicativo serão solicitados a mudar para um novo aplicativo, que a TikTok criou e está testando, informou o jornal.