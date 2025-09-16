Declínio de campos maduros de petróleo e gás está se acelerando no mundo, diz IEA

O relatório de terça-feira adverte que, sem o investimento contínuo nos campos existentes, o mundo perderia o equivalente à produção de petróleo combinada do Brasil e da Noruega a cada ano, com implicações para os mercados e a segurança energética.

"Apenas uma pequena parte do investimento em petróleo e gás upstream é usada para atender aos aumentos na demanda, enquanto quase 90% do investimento upstream anual é dedicado a compensar as perdas de fornecimento nos campos existentes", disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, em um comunicado da AIE.

"As taxas de declínio são o elefante na sala para qualquer discussão sobre as necessidades de investimento em petróleo e gás, e nossa nova análise mostra que elas se aceleraram nos últimos anos."

Com base em dados de cerca de 15.000 campos de petróleo e gás em todo o mundo, a IEA afirmou que, após atingir o pico de produção, o declínio médio anual da produção foi de 5,6% para os campos de petróleo convencionais e de 6,8% para os campos de gás convencionais.

A interrupção dos investimentos no setor de upstream reduziria o fornecimento de petróleo em 5,5 milhões de barris por dia a cada ano, segundo a AIE, em comparação com pouco menos de 4 milhões de bpd em 2010. A cifra de 5,5 milhões de bpd é aproximadamente igual à produção do Brasil e da Noruega juntos.

O declínio do gás natural aumentou de 180 bcm para 270 bilhões de metros cúbicos por ano, segundo a AIE.