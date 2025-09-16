Dólar fecha abaixo de R$5,30 pela 1ª vez em 15 meses com corte iminente de juros nos EUA

Em 2025, o dólar acumula queda de 14,25%.

Às 17h05 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- cedia 0,46%, aos R$5,3150.

A moeda norte-americana cedeu durante praticamente todo o dia no Brasil, acompanhando a queda firme das cotações no exterior, com os agentes à espera de um corte de juros de pelo menos 25 pontos-base pelo Federal Reserve na quarta-feira.

“O principal fator (para a queda do dólar) é a maior chance de haver três quedas ao longo deste ano na taxa de juros lá fora. Até abril, a gente tinha a expectativa de que (a taxa) fosse cair, mas isso demorou mais que o esperado”, comentou durante a tarde Nicolas Gomes, especialista em câmbio da Manchester Investimentos. “E toda a expectativa acumulada de queda de juros está se consolidando agora”, acrescentou.

No caso do Brasil, a perspectiva de que o Banco Central mantenha a taxa básica Selic em 15% pelo menos até o início de 2026 reforçava a leitura de que o país seguirá atrativo ao capital internacional, o que pesava sobre as cotações.

O movimento se intensificou ainda pela manhã, após Haddad afirmar em evento promovido pelo grupo financeiro J. Safra que o governo pretende cumprir as metas fiscais de 2025 e 2026, acrescentando que para isso depende da “compreensão” do Congresso Nacional.