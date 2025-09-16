Eletrobras e Eneva são vencedoras em cenário de preços spot de energia voláteis, diz BTG

A tendência recente de preços afeta a lógica do negócio das geradoras, acostumadas a vender toda a energia descontratada de seu portfólio para garantir previsibilidade de caixa e reduzir riscos.

Na visão do BTG, os preços spot mais elevados trazem agora mais benefícios para as empresas capazes de operar na lógica "merchant", isto é, vendendo energia no mercado de curto prazo, onde não é possível travar preços ou ter grande visibilidade.

"Os vencedores a longo prazo neste cenário volátil são aqueles que sabem como lidar com isso e aqueles com ativos que devem ajudar a estabilizar o sistema energético do país", escrevem os analistas Antonio Junqueira, Gisele Gushiken e Maria Schutz.

"Nem todos podem optar pela opção de 'tornar-se merchant' no trade-off (de venda de energia). A Eletrobras pode. Nem todos os players têm expertise, projetos e gestão para adicionar capacidade térmica ao sistema. A Eneva tem", acrescentam eles.

A equipe do BTG calcula que, se os preços médios de energia alcançarem R$200/MWh nos próximos cinco anos e meio, o "dividend yield" da Eletrobras pode atingir 18% (por ano, em média).

Já o valor justo da Eneva pode subir 18% (ou R$3/ação) em uma perspectiva de contratação grande no leilão de capacidade planejado pelo governo para 2026.