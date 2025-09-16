ESPECIAL-Como refinaria dos EUA transforma gado de área desmatada da Amazônia em combustível de aviação "verde"

A Diamond Green Diesel é uma empresa importante no mercado de combustíveis sustentáveis dos EUA. De acordo com documentos, a empresa arrecadou mais de US$3 bilhões em créditos fiscais nos EUA para a produção de biocombustíveis desde 2022.

Mas entrevistas e documentos mostram que pelo menos duas empresas brasileiras que forneceram à Diamond Green Diesel dezenas de milhares de toneladas de gordura bovina desde 2023 estão comprando parte dela de frigoríficos que compraram animais de fazendas desmatadas ilegalmente na floresta amazônica.

Empresas aéreas como a JetBlue e a Southwest Airlines, que fecharam acordos com a Valero para usar o combustível de aviação "verde", podem reivindicar o crédito pela redução de suas emissões porque a planta da Diamond Green Diesel é certificada por um acordo da Organização das Nações Unidas (ONU) para reduzir o impacto da aviação no clima, chamado Corsia.

O mercado global de combustível de aviação sustentável é pequeno, estimado em cerca de US$2,9 bilhões em 2025, segundo a empresa de análise SkyQuest Technology Group, em comparação com o mercado global de US$239 bilhões para combustível de aviação convencional. Mas espera-se que os incentivos governamentais ajudem o mercado a crescer exponencialmente, injetando mais recursos na indústria pecuária brasileira, a principal responsável pela destruição da floresta amazônica.

Pedro Piris-Cabezas, economista da organização sem fins lucrativos Environmental Defense Fund, disse que qualquer demanda adicional "poderia resultar na expansão dos rebanhos e impulsionar direta ou indiretamente o desmatamento e a degradação florestal".

Também poderia violar a legislação brasileira. "Empresas que têm lucro com matérias-primas oriundas de uma cadeia produtiva que passa por ilegalidades, desmatamento, elas se responsabilizam também por essas ilegalidades", disse Ricardo Negrini, procurador do Ministério Público Federal (MPF) que abriu diversas investigações governamentais sobre a indústria pecuária.