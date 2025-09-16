Estoques empresariais dos EUA aumentam moderadamente em julho

WASHINGTON (Reuters) - Os estoques das empresas dos EUA aumentaram marginalmente em julho, em meio a um aumento nas vendas, segundo dados do governo.

Os estoques aumentaram 0,2% depois de avançarem pela mesma margem em junho, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira. Os estoques são um componente-chave do Produto Interno Bruto e um dos mais voláteis. Eles aumentaram 1,5% em relação ao ano anterior.

Os estoques diminuíram a uma taxa anualizada de US$32,9 bilhões no segundo trimestre, subtraindo 3,29 pontos percentuais do PIB. No entanto, isso foi mais do que compensado por uma contribuição recorde de 4,95 pontos percentuais de um déficit comercial menor.