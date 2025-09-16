Ex-chefe de agência de estatísticas diz que demissão por Trump é "passo perigoso" para economia

(Reuters) - A ex-comissária do Bureau of Labor Statistics (BLS), Erika McEntarfer, em seus primeiros comentários desde que foi demitida no mês passado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que demitir o principal estatístico do governo é um "passo perigoso" com consequências econômicas.

Trump demitiu McEntarfer, nomeada para o cargo pelo ex-presidente Joe Biden, em 1º de agosto, horas depois que o BLS divulgou um dado de crescimento de emprego muito mais fraco do que o esperado para julho e emitiu uma revisão historicamente grande dos números de maio e junho.

Ao anunciar a demissão, Trump acusou McEntarfer, sem provas, de manipular os dados de emprego para fins políticos.