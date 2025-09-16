Futuros de Wall Street sobem com expectativas de corte de taxa de juro pelo Fed; dados de vendas no varejo são aguardados

(Reuters) - Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos subiam um pouco nesta terça-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em recordes de alta na sessão anterior, já que os investidores continuaram na expectativa de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve ainda esta semana.

Os investidores precificaram em grande parte um corte de 25 pontos-base pelo banco central dos Estados Unidos no final de sua reunião de dois dias na quarta-feira, em uma tentativa de compensar a deterioração do mercado de trabalho dos Estados Unidos, evidenciada por vários indicadores econômicos recentes.

As expectativas de corte nos juros permaneceram inalteradas depois que o Senado dos Estados Unidos confirmou o assessor econômico Stephen Miran para a diretoria do Fed e um tribunal de apelações rejeitou a tentativa do presidente norte-americano, Donald Trump, de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook.