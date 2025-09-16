Ibovespa avança e renova máximas com expectativas sobre juros nos EUA

"É aquele time de futebol que vence, mas não convence. Isso mostra que não conseguimos, ainda, dar o tom de otimismo que um rompimento de máxima histórica merece", acrescentaram no relatório Diário do Grafista.

"Numa visão de médio prazo, o cenário está aberto para seguir em direção aos 150.000 e 165.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte está em 141.300 pontos. Abaixo deste, encontrará próximos suportes em 139.300 e 137.200 - patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo."

Investidores ainda estão na expectativa da decisão do Banco Central no Brasil, que também começa nesta terça-feira e terá seu resultado também divulgado na quarta-feira. O foco está principalmente em sinais sobre os próximos passos, uma vez que prevalece o prognóstico de manutenção da taxa Selic em 15%.

"Vemos o ciclo de afrouxamento dos juros como o próximo catalisador para a bolsa", afirmaram estrategistas do Citi, citando dados do PIB brasileiro do segundo trimestre mostrando desaceleração da atividade econômica, "o que está tornando a inflação mais contida e abrindo espaço para cortes de juros".

Nesta terça-feira, o IBGE mostrou que a taxa de desemprego no Brasil recuou mais do que o esperado nos três meses até julho, para 5,6%, marcando mais uma vez o menor nível da série com início em 2012. Na véspera, porém, o IBC-Br, um sinalizador do PIB, mostrou retração de 0,5% em julho ante o mês anterior.

As taxas dos DIs abriram com leves altas, mas depois se reaproximaram dos ajustes da véspera e, na sequência, passaram a registrar leves perdas, na esteira de declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que reverberava na bolsa paulista.