Ibovespa avança na abertura com apoio de commodities

(Reuters) - O Ibovespa avançava nos primeiros negócios desta terça-feira, marcada por alta de commodities como petróleo e minério de ferro no exterior, além da expectativa para decisões de juros nesta semana, principalmente dos Estados Unidos.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,3%, a 143.971,89 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha elevação de 0,59%.

(Por Paula Arend Laier)