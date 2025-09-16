Ibovespa renova recordes e fecha acima de 144 mil pontos, mas com volume reduzido

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa renovou máximas históricas nesta terça-feira, mas com uma alta relativamente modesta e volume financeiro negociado no pregão abaixo da média do ano, enquanto agentes financeiros continuam apostando na queda dos juros nos Estados Unidos nesta semana, mas também realizaram um pouco de lucros recentes.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,43%, a 144.165,7 pontos, recorde para fechamento, de acordo com dados preliminares, marcando 144.584,10 pontos no melhor momento do dia, novo topo histórico intradia. Na mínima, registrou 143.546,58 pontos.

O volume financeiro somava R$18,56 bilhões antes dos ajustes finais, de uma média diária de R$23,6 bilhões em 2025 e de R$18,6 bilhões em setembro.