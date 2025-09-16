Marcopolo retoma operação comercial na Europa com foco em segmento rodoviário

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de carrocerias para ônibus Marcopolo anunciou nesta terça-feira a retomada de operação comercial no mercado europeu, em uma estratégia focada no segmento rodoviário com o modelo Paradiso G8 1200.

A decisão de retornar ao continente foi motivada por mudanças do setor que criaram um cenário favorável para fornecedores globais com capacidade técnica e flexibilidade produtiva, de acordo com o presidente-executivo da companhia, André Armaganijan.

"Neste contexto, a Marcopolo identificou uma oportunidade estratégica para oferecer soluções sob medida, com produtos adaptados às normas e expectativas do mercado europeu", afirmou em comunicado à imprensa, que não cita o contexto da guerra comercial travada pelos Estados Unidos, que impôs tarifas de importação de 50% contra uma ampla série de produtos brasileiros.