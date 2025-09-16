Mercado de ações de US$19 trilhões da China volta a atrair estrangeiros

A trégua tarifária entre EUA e China e um ambiente doméstico de flexibilização monetária impulsionaram ainda mais a confiança dos investidores. Como consequência, o índice acionário Shanghai Composite atingiu o maior nível em uma década na semana passada, enquanto o mercado em Hong Kong alcançou o maior patamar em quatro anos.

A mudança no sentimento dos investidores estrangeiros pode potencialmente adicionar combustível à recuperação do mercado, que até agora tem sido impulsionada principalmente por participantes nacionais.

Os investidores estrangeiros pioneiros já estão de volta à China, atraídos pela corrida de alta deste ano e em busca de diversificação dos ativos dos EUA, disse Brett Barna, ex-gerente de fundos de hedge que agora gerencia dois escritórios familiares com sede em Nova York.

"A China é interessante porque é muito pouco correlacionada com o resto do mundo", disse Barna, acrescentando que planeja criar uma plataforma de investimento que permita que o capital dos EUA e da Europa acesse os mercados de capital da China.

Os dados sobre lançamentos e fluxos de fundos ilustram o crescente entusiasmo por um mercado de ações chinês de US$19 trilhões, incluindo Hong Kong.

Agosto marcou a maior compra mensal de ações da China por fundos globais de hedge em seis meses, de acordo com um relatório do Morgan Stanley, que não detalhou os números.