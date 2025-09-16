Microsoft apreende 340 sites vinculados a serviço de assinatura para fraudes online

O Raccoon0365, que opera por meio de um canal privado do Telegram com mais de 850 assinantes, permite que os usuários se passem por marcas confiáveis e façam com que os alvos insiram credenciais de login da Microsoft em páginas falsas da empresa, disse Masada em um blog no site da Microsoft.

O serviço gerou para seu pequeno grupo de operadores pelo menos US$100.000 em pagamentos de criptomoedas desde seu lançamento em julho de 2024, disse Masada no blog.

A Microsoft disse que a apreensão dos sites ocorreu em um período de dias neste mês.

A empresa identificou Joshua Ogundipe, da Nigéria, como o líder e principal operador do Raccoon0365. Ogundipe não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado ao endereço de email identificado pela Microsoft em seu processo judicial.

"Os criminosos cibernéticos não precisam ser sofisticados para causar danos generalizados", disse Masada. "Ferramentas simples como o Raccoon0365 tornam o crime cibernético acessível a praticamente qualquer pessoa, colocando milhões de usuários em risco."

Os assinantes do Raccoon0365 têm como alvo uma ampla gama de setores, disse Masada, e os processos judiciais separados alegam que "uma parte significativa" da atividade do serviço tem como alvo organizações sediadas na cidade de Nova York.