Petrobras contrata Engeman para retomar produção de fertilizantes no Nordeste neste ano

"A previsão é que a posse para a Petrobras seja restabelecida no mês que vem, prazo no qual a Unigel desmobilizará suas equipes e realizará demais processos do encerramento do arrendamento", disse a Petrobras, no comunicado nesta terça-feira.

A petroleira havia arrendado as fábricas para a Unigel em 2019, por dez anos, mas elas foram paralisadas em 2023, sob a alegação da parceira de que os altos preços do gás natural no Brasil inviabilizavam a operação de forma lucrativa.

O avanço da Petrobras com a contratação da Engeman atende a anseios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defendeu desde o início do seu mandato o retorno de investimentos da estatal no setor, uma vez que o Brasil, uma potência agrícola, é fortemente dependente de importações de fertilizantes.

Os investimentos da Petrobras no segmento, entretanto, são vistos como controversos, uma vez que o produto importado chega ao Brasil a custos competitivos.

A Petrobras adicionou nesta terça-feira que o contrato com a Engeman vai gerar cerca de 800 empregos diretos e indiretos para atender as duas fábricas, com priorização da mão de obra local, "reforçando o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento da cadeia produtiva nacional".

A Engeman atende indústrias de vários setores, como óleo e gás, mineração, química, petroquímica e fertilizantes, papel e celulose, siderurgia, naval e energia, entre outros, com atividades de referência em manutenção industrial e gestão de manutenção, segundo o site da companhia.