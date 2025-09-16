Sabesp acelera trabalhos de universalização em agosto

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp, maior empresa de água e saneamento da América Latina, acelerou o cumprimento de metas de universalização de serviços em agosto, segundo dados divulgados pela companhia.

A empresa afirmou que o componente "economias residenciais de água urbana", ou ligações, integrante do chamado Fator U, usado para cálculo de reajuste tarifário, foi de 120,32% da meta para o período, enquanto no rural o realizado foi de 162,41%.

Enquanto isso, no esgoto, as economias residenciais urbanas foram de 117,34% da meta, e no rural, os trabalhos ficaram em 65,83%.