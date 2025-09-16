Secretário do Tesouro dos EUA elogia Bullard em busca por novo chair do Fed

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que teve uma boa reunião com James Bullard, ex-presidente do Fed de St. Louis, como parte de sua busca por um novo chair do Federal Reserve.
"O Sr. Bullard e eu tivemos uma sessão muito boa de aproximadamente duas horas. Ele tem uma experiência incrível do Fed de St. Louis. Ele é um especialista em política monetária, tem profundo histórico acadêmico e conhece a instituição Fed muito bem", disse Bessent em entrevista à CNBC.
Bullard disse na segunda-feira que conversou na semana passada com Bessent sobre a possibilidade de se tornar chair do banco central dos EUA quando o atual ocupante do cargo, Jerome Powell, terminar seu mandato em maio.
Bullard disse em uma entrevista à Reuters que gostaria de defender o status de moeda de reserva do dólar, manter a inflação baixa e estável e proteger a independência da instituição.
Bessent, falando de Londres antes da visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Reino Unido, disse que se Trump achasse que a inflação era um problema, ele estaria disposto a aumentar as taxas de juros do Fed. Ele disse que espera ver a inflação começar a cair no país.
Ele disse que o governo está ganhando dinheiro com as novas tarifas comerciais impostas por Trump.
(Reportagem de Susan Heavey e Doina Chiacu)
