Secretário do Tesouro dos EUA elogia Bullard em busca por novo chair do Fed

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que teve uma boa reunião com James Bullard, ex-presidente do Fed de St. Louis, como parte de sua busca por um novo chair do Federal Reserve.

"O Sr. Bullard e eu tivemos uma sessão muito boa de aproximadamente duas horas. Ele tem uma experiência incrível do Fed de St. Louis. Ele é um especialista em política monetária, tem profundo histórico acadêmico e conhece a instituição Fed muito bem", disse Bessent em entrevista à CNBC.

Bullard disse na segunda-feira que conversou na semana passada com Bessent sobre a possibilidade de se tornar chair do banco central dos EUA quando o atual ocupante do cargo, Jerome Powell, terminar seu mandato em maio.