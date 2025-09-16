Secretário do Tesouro dos EUA prevê acordo final sobre TikTok após conversa entre Trump e Xi

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que prevê um acordo final sobre o TikTok quando o presidente dos EUA, Donald Trump, falar com o presidente da China, Xi Jinping, na sexta-feira.

A China tinha uma longa lista de pedidos durante as conversas desta semana em Madri, disse Bessent. Ele descreveu as conversas como completas e conduzidas com grande respeito.

(Reportagem de Susan Heavey e Doina Chiacu)