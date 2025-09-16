S&P eleva rating da Vale para "BBB" e vê perspectiva estável

"Agora avaliamos sua gestão e governança como neutras para o rating, antes avaliadas como negativas", adicionou.

Ao mesmo tempo, a agência de classificação de risco afirmou que a mineradora manteve uma alavancagem controlada e um balanço "forte", apesar dos preços de seus produtos mais baixos em geral, alinhando seus planos de investimentos e remuneração aos acionistas às condições de mercado.

"A perspectiva estável reflete nossa visão de que a Vale manterá a alavancagem sob controle e a liquidez forte, ajustando o pagamento de dividendos, capex e recompra de ações, se necessário", disse a S&P.

A agência afirmou ainda que a Vale revisou sua estratégia há alguns anos para focar em rentabilidade ao invés de volume, visando maximizar o valor de seu portfólio, que inclui o equilíbrio ideal entre o "blend" de minério de ferro e capacidade de adaptação às condições de mercado.

Como exemplo, a S&P citou uma redução significativa da produção de pelotas neste ano, devido às condições de preço, e ressaltou melhorias operacionais. Também disse que os custos operacionais do níquel tiveram uma melhora e que houve uma expansão da produção de cobre.

(Por Marta Nogueira e Andre Romani)