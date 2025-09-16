STOXX 600 recua com queda de ações de bancos e seguradoras antes da decisão do Fed

"Se o Fed fizesse (um corte de) 50 pontos-base, poderíamos interpretar que as coisas estavam piores do que pensávamos, que o mercado de trabalho estava desacelerando ou que havia algo acontecendo com os números econômicos que não estávamos vendo", disse Rebecca Chesworth, estrategista sênior de ações da State Street Investment Management.

"Isso poderia ser interpretado de qualquer maneira, porque estamos em um mercado que pode mudar muito rapidamente", disse ela.

A decisão também ocorrerá em um momento em que investidores também estão preocupados com a interferência política na independência do banco central dos EUA.

O indicado do presidente dos EUA, Donald Trump, Stephen Miran, foi empossado na diretoria do Fed nesta terça-feira, acrescentando uma nova voz à mesa de política monetária, enquanto a diretora Lisa Cook também participará da reunião, já que um tribunal de apelações bloqueou os esforços de Trump para demiti-la.

"O mercado agora certamente está aguardando não tanto a decisão sobre a taxa de juros de amanhã, mas estará procurando respostas sobre a política monetária futura", disse Teeuwe Mevissen, economista sênior de mercado do Rabobank.

Enquanto isso, o setor de luxo subiu 0,2%, mesmo com a L'Oreal em queda de 2,9% depois que a Jefferies rebaixou a gigante dos cosméticos de "manutenção" para "underperform".