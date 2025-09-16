Taxas dos DIs caem com fala de Haddad e expectativa por corte de juros pelo Fed

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,27%, ante 13,362% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2032 tinha taxa de 13,365%, em queda de 10 pontos-base ante 13,46%.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou no início da sessão que o país atingiu a menor taxa de desemprego da série histórica iniciada em 2012, de 5,6% no trimestre encerrado em julho. Economistas consultados pela Reuters previam que a taxa ficaria em 5,7% no período.

A população ocupada também bateu novo recorde, chegando a 102,4 milhões, e o rendimento médio real habitual dos trabalhadores cresceu 1,3% no trimestre.

Os números fortes de emprego justificavam o viés de alta para as taxas dos DIs no início do dia, assim como o avanço dos rendimentos dos Treasuries naquele momento. Mas a participação de Haddad em evento do grupo financeiro J. Safra foi o gatilho para as taxas perderem força.

Haddad afirmou que o governo pretende cumprir as metas fiscais de 2025 e 2026, acrescentando que para isso depende da “compreensão” do Congresso Nacional.

Além disso, o ministro disse que negociou com lideranças da Câmara o andamento de projetos para compor o Orçamento de 2026. As metas do governo são de resultado primário zero em 2025 e superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026 -- nos dois casos há uma tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB para mais ou para menos.