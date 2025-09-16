Thyssenkrupp recebe proposta não vinculante de indiana Jindal Steel para unidade de siderurgia

A Thyssenkrupp disse que examinará atentamente a oferta "particularmente no que diz respeito à sustentabilidade econômica, à continuação da transformação verde e ao emprego em nossas instalações siderúrgicas".

A empresa não forneceu nenhum detalhe financeiro sobre a oferta, que surge em um momento em que o grupo industrial alemão está buscando vender parcialmente a maioria de seus negócios siderúrgicos em uma tentativa de se tornar mais enxuto e mais focado.

Uma venda para a Jindal Steel International marcaria uma vitória para a Thyssenkrupp, depois das tentativas malsucedidas do grupo alemão de vender a TKSE nos últimos anos, com vários bilhões de euros em obrigações de pensão dos trabalhadores que continuam sendo uma questão fundamental.

A Jindal Steel International, em um comunicado separado, disse que a oferta garante a produção de aço na Alemanha, incluindo a conclusão de uma unidade de produção de aço verde pela TKSE em Duisburg e um compromisso de mais de 2 bilhões de euros em investimentos para um novo forno elétrico.

"Nosso objetivo é preservar e aumentar o legado industrial de 200 anos da Thyssenkrupp e ajudar a transformá-la na maior siderúrgica integrada de baixa emissão da Europa", disse Narendra Misra, diretor de Operações Europeias da Jindal.

No ano passado, a Thyssenkrupp vendeu uma participação de 20% na TKSE para o bilionário tcheco Daniel Kretinsky, com o objetivo de vender uma participação adicional de 30% para criar uma joint venture 50-50.