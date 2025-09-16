Tribunal condena Bolsonaro a pagar indenização de R$1 milhão por comentários racistas quando presidente

BRASÍLIA (Reuters) - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) condenou nesta terça-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar indenização de R$1 milhão por danos morais coletivos por comentários racistas que fez em quatro ocasiões, entre maio e julho de 2021, quando ocupava a Presidência do país, informou o tribunal.

De forma unânime, os desembargadores do TRF-4 reverteram uma decisão da primeira instância que havia rejeitado a ação, acatando recurso do Ministério Público Federal (MPF).

Contudo, a indenização foi reduzida para R$1 milhão, em comparação com o requerimento inicial de R$5 milhões.