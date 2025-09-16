Varejo dos EUA supera expectativas em agosto, mas fraqueza do mercado de trabalho reduz perspectivas

Parte do aumento nas vendas no varejo no mês passado provavelmente esteve ligada a elevações de preços motivadas por tarifas, e não por volumes.

O governo dos EUA divulgou na semana passada que os preços ao consumidor atingiram o maior aumento em sete meses em agosto, com fortes elevações nos custos de alimentos e vestuário, entre outros produtos.

O mercado de trabalho em dificuldades, caracterizado por escassos ganhos de empregos e aumento do desemprego, à medida que as empresas adiam as contratações devido a uma perspectiva econômica incerta, representa um risco para os gastos do consumidor.

Espera-se que o Federal Reserve corte a taxa de juros em 0,25 ponto percentual na quarta-feira, justamente para apoiar o mercado de trabalho. A instituição interrompeu seu ciclo de cortes em janeiro devido à incerteza sobre o impacto inflacionário das tarifas de importação dos EUA sobre produtos de outros países.

As vendas no varejo, excluindo automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços alimentícios, aumentaram 0,7% no mês passado, após um avanço não revisado de 0,5% em julho. Essas vendas básicas no varejo têm maior correspondência com o componente de gastos do consumidor no Produto Interno Bruto (PIB).

DESACELERAÇÃO DO CONSUMO