Vieira diz esperar acordo do Mercosul com Emirados Árabes neste ano

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta terça-feira que espera que um acordo comercial entre o Mercosul e os Emirados Árabes Unidos seja concluído neste ano, durante a presidência brasileira do bloco sul-americano.

Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro para marcar a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e o Efta --formado por Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça --, Vieira também reiterou a expectativa de que o pacto comercial entre Mercosul e União Europeia seja assinado ainda neste semestre.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)