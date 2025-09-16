Wall Street abre em alta com expectativa sobre juros, mas índices perdem força depois

(Reuters) - Os principais índices de ações de Wall Street abriram em alta esta terça-feira, com os investidores precificando os cortes esperados nas taxas de juros do Federal Reserve na quarta-feira, mas perderam força e passaram a registrar baixas leves, com os agentes assimilando dados de vendas no varejo de agosto mais fortes do que o esperado.

Às 11h14, o Dow Jones cedia 0,39%, para 45.705,83. O S&P 500 tinha baixa de 0,12%, para 6.607,19, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,08%, para 22.332,09.

(Reportagem de Purvi Agarwal em Bengaluru)