Wall Street cai com investidores cautelosos antes de decisão do Fed sobre juros

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os três principais índices acionários de Wall Street terminaram em baixa em negociações voláteis nesta terça-feira, com a cautela se estabelecendo antes de um esperado corte da taxa de juros pelo Federal Reserve.

Investidores ainda estão, em grande parte, precificando um corte de 25 pontos-base do banco central dos Estados Unidos no final da sua reunião de dois dias na quarta-feira, para compensar a deterioração do mercado de trabalho norte-americano, evidenciada por vários indicadores econômicos recentes.