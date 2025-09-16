Wall Street cai com investidores cautelosos antes de decisão do Fed sobre juros

Por Abigail Summerville e Sukriti Gupta
(Reuters) - Os três principais índices acionários de Wall Street terminaram em baixa em negociações voláteis nesta terça-feira, com a cautela se estabelecendo antes de um esperado corte da taxa de juros pelo Federal Reserve.
Investidores ainda estão, em grande parte, precificando um corte de 25 pontos-base do banco central dos Estados Unidos no final da sua reunião de dois dias na quarta-feira, para compensar a deterioração do mercado de trabalho norte-americano, evidenciada por vários indicadores econômicos recentes.
De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,14%, para 6.606,28 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq registrou variação negativa de 0,07%, para 22.333,15 pontos. O Dow Jones caiu 0,27%, para 45.761,49 pontos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.