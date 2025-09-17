Ações de Hong Kong fecham com maior alta em quatro anos em meio a otimismo com IA e avanço em acordo sobre TikTok

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong fecharam em seu nível mais alto em quatro anos nesta quarta-feira, impulsionadas por ações de tecnologia, já que a confiança nas capacidades de inteligência artificial da China e os sinais de progresso em um possível acordo com os Estados Unidos envolvendo a TikTok aumentaram o apetite por ativos de risco.

As ações da China continental oscilaram perto de um pico de 3 anos e meio.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,4%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, ganhou 0,6%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,8%.