Autoridades do Fed divergem amplamente sobre visão para trajetória dos juros

A mediana das expectativas para outro 0,5 ponto de cortes foi maior do que a considerada há três meses, quando o mercado de trabalho parecia mais forte e antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, nomear um novo membro da diretoria.

A decisão do Fed nesta quarta-feira teve a única divergência do mais novo diretor do Fed Stephen Miran, assessor econômico de Trump.

O documento com as expectativas para a taxa de juros não informa qual autoridade fez qual previsão.

Mas ele indica que um dos 19 -- provavelmente um presidente de banco regional do Fed sem direito a voto -- pode ter achado que mesmo o modesto corte desta quarta-feira era inadequado. O ponto mais alto das projeções indicou uma preferência por uma taxa básica de 4,4% no fim deste ano, acima da faixa pós-reunião do Fed de 4,00% a 4,25%.

No outro extremo do espectro, uma autoridade -- provavelmente Miran, que queria um corte de 0,50 ponto na reunião desta quarta-feira -- escreveu uma taxa básica de 2,9% no fim do ano.

As projeções mostraram que seis membros não previram nenhum outro corte neste ano, dois acharam que seria necessário apenas mais um corte de 0,25 ponto percentual e nove autoridades ficaram na mediana de mais dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros até o fim do ano.