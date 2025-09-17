BNDES aprova crédito de US$71,4 mi para projeto de empresa da Alupar no Chile

Os equipamentos que serão utilizados pela chilena nos empreendimentos serão produzidos no Brasil pela WEG, gigante brasileira de equipamentos elétricos.

"O apoio do BNDES às exportações de empresas brasileiras para diferentes mercados internacionais é essencial para fortalecer a indústria nacional e a geração de empregos dentro do Brasil", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

A Alupar afirma ser a única transmissora de energia elétrica 100% brasileira a desenvolver e operar projetos em diversos países da América Latina.

"Após consolidar sua presença no Brasil, a companhia expandiu sua atuação para Peru e Colômbia e reforça sua posição no Chile, retornando ao país após uma experiência bem-sucedida entre 2005 e 2016", disse Luiz Coimbra, diretor de relações com investidores da Alupar.