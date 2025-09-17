Brasil tem fluxo cambial positivo de US$114 milhões em setembro até dia 12, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$114 milhões em setembro até o dia 12, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira o Banco Central.

Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.

Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$169 milhões em setembro até o dia 12. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.