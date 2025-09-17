Cade aprova compra da Wickbold por mexicana Bimbo, mas impõe venda de marcas

A Wickbold, que além da Tá Pronto é dona da marca homônima e de outras como Sevenboys, tem origem nos anos de 1930 na cidade de São Paulo e atualmente tem forte presença no Sudeste. Além da Bimbo, que detém marcas como Pullman e Rap10, a Wickbold compete em nível nacional com outros grupos como a Pandurata, mais conhecida pelos produtos Bauducco.

A Bimbo atualmente tem seis fábricas no país, das quais três no Sudeste e a Wickbold tem quatro instalações de produção, sendo também três no Sudeste, segundo dados do Cade, que apontou para uma concentração de mercado com participação de 60% em pães de forma no Sudeste e de 90% em tortilhas no país.

Desde a chegada da Bimbo ao Brasil em 2001, o grupo tem avançado por meio de uma série de aquisições de marcas consagradas no país. Para a Bimbo, a compra da Wickbold significa complementação de portfólio de produtos no maior mercado da América Latina e reforço de participação no segmento de pães especiais no Brasil.

A compra da companhia brasileira pelo grupo mexicano já havia passado em maio pela Superintendência-Geral do Cade, que detectou que a transação, que não teve valores divulgados, gera preocupações concorrenciais em algumas categorias de pães industrializados, especialmente nos segmentos de pães de forma e tortilha/wrap, e por isso precisava de remédios para mitigar os riscos concorrenciais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)