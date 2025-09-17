Cogna lança oferta por ações da Vasta a US$5 por papel

SÃO PAULO (Reuters) - A Cogna anunciou nesta quarta-feira oferta de aquisição da totalidade das ações da empresa de educação básica Vasta em uma operação que deve movimentar até US$79,85 milhões.
A empresa vai adquirir os papéis que não possui da Vasta por US$5 por ação. A operação envolve até 15,97 milhões de ações classe A da Vasta.
A oferta expira em 15 de outubro, podendo ser prorrogada.
O objetivo da Cogna é tirar a Vasta da bolsa de valores norte-americana Nasdaq.
(Por Alberto Alerigi Jr.)
