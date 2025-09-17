Dólar termina estável após oscilar abaixo dos R$5,28 com corte de juros nos EUA

Às 17h03 na B3 o dólar para outubro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,02%, aos R$5,3145.

O dólar teve oscilações contidas no Brasil até a metade da tarde, com investidores mantendo posições antes da decisão do Fed sobre juros. Às 15h a instituição anunciou corte de 25 pontos-base de sua taxa de referência, para o intervalo de 4% a 4,25%, e indicou mais duas reduções de mesma magnitude até o fim deste ano.

Mais do que o corte, largamente esperado, a indicação de que as taxas continuarão a cair este ano pesou sobre as cotações do dólar ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Após registrar a cotação máxima intradia de R$5,3145 (+0,30%) às 13h55, antes do anúncio do Fed, o dólar à vista cedeu à mínima de R$5,2762 (-0,42%) às 15h09, logo após a decisão.

O movimento, no entanto, não se sustentou e a divisa se reaproximou da estabilidade até o fechamento.

Definida a taxa de juros nos EUA, os agentes aguardam agora pela decisão do Banco Central do Brasil sobre a Selic, a ser divulgada após as 18h30. A expectativa é de que o BC mantenha a taxa em 15% ao ano.

Mais do que a decisão em si, os agentes estarão atentos à comunicação do colegiado, que poderá dar pistas sobre quando a Selic começará a cair no Brasil.