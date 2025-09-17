Dólar segue perto da estabilidade com mercado à espera de Fed e BC

Por Fabricio de Castro
SÃO PAULO (Reuters) - Após encerrar abaixo dos R$5,30 na véspera, o dólar oscila perto da estabilidade nesta manhã de quarta-feira, com investidores à espera da decisão sobre juros do Federal Reserve, no meio da tarde, e do Banco Central do Brasil, no início da noite.
Os dois eventos -- em especial, o anúncio do Fed -- têm potencial para influenciar a moeda norte-americana, que nos últimos cinco dias se afastou dos R$5,40 em direção aos R$5,30.
Às 10h, o dólar à vista caía 0,01%, aos R$5,3055 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,01%, a R$5,3135.
Às 15h o Federal Reserve anunciará sua nova taxa de juros, com coletiva do chair da instituição, Jerome Powell, na sequência. O mercado precifica, conforme a ferramenta CME FedWatch, 94% de probabilidade de corte de 25 pontos-base e 6% de chance de redução de 50 pontos-base. Atualmente a taxa nos EUA está na faixa de 4,25% a 4,50%.
No Brasil, a decisão sobre a Selic, atualmente em 15%, sairá apenas com os mercados já fechados, depois das 18h30. Mas a expectativa entre a maior parte dos economistas e investidores é de que a taxa seja mantida.
Neste cenário de redução de juros nos EUA e manutenção no Brasil, em nível elevado, a tendência é de queda para o dólar ante o real -- um movimento já bastante antecipado nos últimos dias, considerando-se um corte de 25 pontos-base pelo Fed.
Profissionais ouvidos pela Reuters nos últimos dias avaliam que, caso o Fed opte por um corte de 50 pontos-base, pode haver uma pressão adicional de baixa para o dólar.
Em comentário enviado a clientes nesta quarta-feira, o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, cita que seu modelo sugere "continuação de queda da moeda americana -- talvez para R$5,25". Por outro lado, conforme Faria Júnior, "a região de R$5,40 virou resistência forte".
Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,44%, aos R$5,2987.
O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.
No exterior, às 10h, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,15%, a 96,767.
