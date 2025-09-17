Dólar segue perto da estabilidade com mercado à espera de Fed e BC

Às 10h, o dólar à vista caía 0,01%, aos R$5,3055 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,01%, a R$5,3135.

Às 15h o Federal Reserve anunciará sua nova taxa de juros, com coletiva do chair da instituição, Jerome Powell, na sequência. O mercado precifica, conforme a ferramenta CME FedWatch, 94% de probabilidade de corte de 25 pontos-base e 6% de chance de redução de 50 pontos-base. Atualmente a taxa nos EUA está na faixa de 4,25% a 4,50%.

No Brasil, a decisão sobre a Selic, atualmente em 15%, sairá apenas com os mercados já fechados, depois das 18h30. Mas a expectativa entre a maior parte dos economistas e investidores é de que a taxa seja mantida.

Neste cenário de redução de juros nos EUA e manutenção no Brasil, em nível elevado, a tendência é de queda para o dólar ante o real -- um movimento já bastante antecipado nos últimos dias, considerando-se um corte de 25 pontos-base pelo Fed.

Profissionais ouvidos pela Reuters nos últimos dias avaliam que, caso o Fed opte por um corte de 50 pontos-base, pode haver uma pressão adicional de baixa para o dólar.