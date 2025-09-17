Fed corta juros em 0,25 p.p. e prevê ritmo constante de reduções; apenas Miran diverge

O corte, juntamente com projeções que mostram que mais duas reduções de 0,25 ponto percentual estão previstas para as duas reuniões de política monetária restantes deste ano, indicam que as autoridades do Fed começaram a minimizar o risco de que as políticas comerciais volúveis do governo estimulem a inflação persistente e agora estão mais preocupadas com o enfraquecimento do crescimento e a probabilidade de aumento do desemprego.

O corte, o primeiro do Comitê Federal de Mercado Aberto, que define a política monetária, desde dezembro, move a taxa básica para a faixa de 4,00% a 4,25%.

"O comitê está atento aos riscos para ambos os lados de seu mandato duplo e julga que os riscos de queda para o emprego aumentaram", disse o Fed em seu comunicado de política monetária. "Os ganhos de emprego desaceleraram e a taxa de desemprego aumentou."

O chair do Fed, Jerome Powell, dará uma coletiva de imprensa às 15:30 (horário de Brasília) para explicar o último comunicado e as perspectivas econômicas.

Novas projeções econômicas mostraram que os formuladores de política monetária na mediana ainda veem a inflação terminando este ano em 3%, bem acima da meta de 2% do banco central norte-americano, uma projeção inalterada em relação ao último conjunto de previsões do Fed publicado em junho. A estimativa para o desemprego também ficou inalterada em 4,5% e o crescimento econômico ligeiramente maior, em 1,6% contra 1,4%.

REDUÇÃO DO RISCO DE ESTAGFLAÇÃO