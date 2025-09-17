Futuros de Wall Street ficam estáveis com cautela antes da decisão do Fed

(Reuters) - Os futuros dos índices de ações dos Estados Unidos registravam poucas mudanças nesta quarta-feira, com os investidores retendo grandes apostas enquanto aguardam um anúncio após a reunião de dois dias do Federal Reserve para avaliar a trajetória da política monetária norte-americana.

Espera-se que o banco central dos EUA reduza os custos de empréstimos em pelo menos 25 pontos-base em anúncio a ser feito às 15h (horário de Brasília), um movimento precificado pelos investidores depois que uma série de indicadores econômicos apontou para um enfraquecimento do mercado de trabalho.

Os mercados acompanharão de perto o discurso do chair do Fed, Jerome Powell, bem como as suas projeções para avaliar a extensão dos cortes nas taxas de juros que poderão ser feitos neste ano e no próximo.