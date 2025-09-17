Ibovespa renova máxima histórica após decisão do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa renovou máxima histórica nesta quarta-feira, ultrapassando os 146 mil pontos pela primeira vez, após o Federal Reserve reduzir o juro nos Estados Unidos para uma faixa entre 4% e 4,25%, com projeções da autoridade monetária mostrando uma taxa de 3,4% no final de 2026.

Às 15h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,45%, a 146.153,3 pontos, tendo chegado a 146.239,5 pontos no melhor momento, logo após a divulgação da decisão e das projeções. Pouco antes do anúncio, o Ibovespa subia 1,16%.

Investidores agora aguardam entrevista coletiva à imprensa do chair do Fed, Jerome Powell, prevista para começar às 15h30 de Brasília.