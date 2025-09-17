Lula diz à BBC que não tem "nenhuma relação" com Trump

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não tem "nenhuma relação" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e descreveu as tarifas de Washington sobre produtos brasileiros como politicamente motivadas, de acordo com uma entrevista à BBC publicada nesta quarta-feira.

Lula também afirmou que os consumidores norte-americanos acabarão pagando preços mais altos como resultado das tarifas de Trump, de acordo com a entrevista.

(Reportagem de Harshita Meenaktshi em Bengaluru)